❌ Налоговой документ матери ее дочери просто так не дадут
В чате ФНС пользователь спрашивает, может ли дочь забрать квитанцию мамы из налоговой. Оказалось, что совершить такое простое действие не так-то легко.
Представитель ФНС ответил, что в таком случае дочери придется подтвердить свои полномочия как представителя налогоплательщика.
Для этого понадобится нотариально заверенная доверенность, приравненная к ней или доверенность в форме электронного документа, подписанного электронной подписью доверителя.
