❌ Налоговой документ матери ее дочери просто так не дадут

Если дочь решила забрать из налоговой квитанцию мамы, ей придется предоставить доверенность, чтобы подтвердить свои полномочия как представителя налогоплательщика.

В чате ФНС пользователь спрашивает, может ли дочь забрать квитанцию мамы из налоговой. Оказалось, что совершить такое простое действие не так-то легко.

Представитель ФНС ответил, что в таком случае дочери придется подтвердить свои полномочия как представителя налогоплательщика.

Для этого понадобится нотариально заверенная доверенность, приравненная к ней или доверенность в форме электронного документа, подписанного электронной подписью доверителя.