1С:Апрель Софт приглашает на Единый торговый онлайн-семинар 1С

Семинар даст уникальную возможность для всех, кто хочет увеличить продажи, выстроить эффективные бизнес-процессы и внедрить цифровые инструменты для управления торговлей. Участие бесплатное!

Компания «1С:Апрель Софт» приглашает предпринимателей и руководителей на новое отраслевое мероприятие — «Единый торговый семинар 1С».

Единые семинары 1С ежегодно собирают более 200 000 слушателей, помогая бизнесу решать реальные задачи. Новый торговый семинар ориентирован на владельцев малого и среднего бизнеса, директоров по продажам, операционных и IT-руководителей с возможностью получить индивидуальную консультацию.

За одно мероприятие вы узнаете:

Как запустить продажи на маркетплейсах.

Как повысить эффективность отдела продаж с помощью CRM.

Как учитывать новые требования к дистанционной торговле.

Как организовать доставку и складской учет без ошибок.

Как использовать автоматизацию 1С для ускорения работы и роста прибыли.

Программа «Единого торгового семинара 1С» включает насыщенный блок докладов от экспертов в сфере налогов и автоматизации:

Выбор оптимального налогового режима и ставки НДС в 2026 году.

Рекомендации по переходу на УСН и работе с ПСН.

Грамотный старт учета в 1С:Бухгалтерии.

Интеграции, которые «раскачивают» торговлю.

Аналитика продаж и инструменты повышения повторных покупок.

Новый режим розничной продажи маркированных товаров.

Способы экономии на эквайринге и ускорение приема оплат.

Современные решения 1С для магазинов, маркетплейсов и торговли.

Автоматизация учета на склада.

Ускорение ввода первичных документов в 1С и многое другое.

Участников онлайн-мероприятия, представителей торговых компаний ждут бесплатные консультации от специалистов 1С:Апрель Софт, 1С:Франчайзи из Нижнего Новгорода с 30-летним опытом на IT-рынке.

Компании смогут получить консультации по автоматизации новых областей учета и управления, а также по оптимизации уже существующих систем на платформе 1С:Предприятие 8.3. Наши специалисты разберут ваши задачи, подскажут оптимальные варианты их решений и поделятся интересными кейсами в торговле.

Присоединяйтесь к бесплатному «Единому торговому онлайн-семинару 1С» и получите инструменты, которые уже завтра помогут вашему бизнесу продавать быстрее, прибыльнее и эффективнее!

