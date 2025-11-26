👌 Роспотребнадзор признал законность скидок на маркетплейсах

Маркетплейсы не нарушают закон и права потребителей, когда дают скидки клиентам за оплату покупок банком самой площадки.

Член Общественного совета при Роспотребнадзоре Антон Недзвецкий рассказал, что действующие скидки на маркетплейсах, которые площадки предлагают за оплату банком платформы, не нарушают права потребителей.

«Нарушений действующих норм нет ни при выборе оплаты картой или кошельком маркетплейса, ни при любой другой программе лояльности, которую дает покупателю этот маркетплейс», — сказал Антон Недзвецкий.

Также он добавил, что скидка покупателям при оплате соответствует закону и не ущемляет права потребителей. Кроме того, он считает, что маркетплейсы не дискриминируют других участников финрынка. Их скидки — легальные элементы маркетинга.

Кроме того, программы лояльности и другие дисконты уже давно стали распространенным способом привлечь клиента, причем не только на маркетплейсы, но и в сами банки.

Недавно мы писали, что Минфин еще не сформировал позицию по способам оплаты на маркетплейсах.