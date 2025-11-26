Правительство определило основание для отказа в выдаче кодов для перемаркировки легкой промышленности

Производителям могут отказать в выдаче кодов для маркировки товаров, если число запросов будет превышать количество товаров.

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление правительства от 21.11.2025 № 1859.

Согласно документу, участникам оборота товаров легкой промышленности и обуви могут отказать в выдаче кодов маркировки, если в информационной системе число запрашиваемых кодов превысит количество товаров. Показатели будут считать в том числе с учетом общего количества запрашиваемых кодов маркировки в случае регистрации двух и более заявок на получение кодов.

Перемаркировка нужна для замены потерянных или поврежденных кодов, а также при возврате товаров без маркировки.

Постановление вступит в силу через 30 дней после публикации, но новые правила начнут действовать постепенно. С 24 декабря 2025 года — для обуви и легпрома первой волны, а с 1 сентября 2026 года — для второй и третьей волн маркировки.

«Это важное и своевременное решение, которое закрывает лазейки для недобросовестных участников рынка <…> При этом для легальных компаний процесс не изменится», — сказал заместитель гендиректора ЦРПТ Реваз Юсупов.

По данным исследования ВШЭ, нелегальный оборот в одежде сократился на 30,6% за пять лет, а обуви — на 31,5%. У легальных производителей выручка увеличилась с 328 до 827 млрд, а рентабельность — до 12,8%.