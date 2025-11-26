Росстандарт разработает единый ГОСТ по цифровой маркировке

В июне 2026 года Росстандарт начнет создавать единый ГОСТ по маркировке товаров. Его будет можно использоваться на уровне ЕАЭС.

Для цифровой маркировки продукции появится единый ГОСТ, который будет можно использовать на уровне стран ЕАЭС. Разработкой будет заниматься Росстандарт.

«Проект ГОСТа будет рассмотрен российскими экспертами, а после достижения консенсуса и утверждения стандарта на национальном уровне в России документ может быть предложен для рассмотрения на межгосударственном уровне», — сказал представитель Росстандарта.

Задачу утвердить ключевые требования маркировки, установить термины и определения уже включили в план национальной стандартизации на 2026 год.

Разработку ГОСТа начнут в июне 2026 года и закончат к декабрю.

