Матвиенко призвала «плотно заняться» практикой, когда работники становятся самозанятыми

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко высказала мнение о практике перевода работников в статус самозанятых для ухода от налогов.

«Для того, чтобы уйти от налогов – не платить НДФЛ, не платить налоги – сейчас пошла порочная практика, когда, например, в супермаркете продавцы и кассиры, они имеют прямые трудовые отношения с собственниками и руководством этих магазинов, они вдруг все стали самозанятыми», — заявила Матвиенко.

То же самое наблюдается в ресторанах: официанты, посудомойки — это никакие не самозанятые. Это нарушение законодательства, в результате которого снижается социальная защищенность людей, добавила она.

«У нас количество таких ложных самозанятых резко выросло. Это, конечно, абсолютно порочная практика, и мы обращались к Правительству, Правительство этим занимается», — сказала глава Совфеда.

Она призвала комитет по экономической политике, комитет по регламенту и другие комитеты заняться плотно этой темой и «навести порядок».