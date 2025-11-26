Депутаты хотят установить минимальную сумму алиментов

Если алиментщик считает, что не может платить обязательную сумму на содержание ребенка, ему придется самостоятельно доказывать реальность своих доходов.

26 ноября 2025 года депутаты Госдумы внесли законопроект, по которому бремя доказательства реальных доходов для уплаты алиментов будет переложено на ответчика.

Суды устанавливают размер алиментов, кратный величине прожиточного минимума. Однако в законе нет указания на минимальный размер алиментов, которые уплачивают на несовершеннолетних детей. Это хотят изменить, чтобы лучше обеспечивать детей, в воспитании которых не участвует один из родителей.

Согласно проекту, размер алиментов составит не менее:

половины МРОТ — на одного ребенка;

3/4 МРОТ — на двух детей;

весь МРОТ — на троих и более детей.

Авторы проекта заметили, что есть случаи, когда суд определяет сумму алиментов на основании справки с места работы ответчика, где доход существенно занижен.

«Истец может испытывать некоторые трудности с доказательством реального дохода ответчика. В случае принятия настоящего законопроекта бремя доказательства реальных доходов будет полностью переложено на ответчика», — сказано в пояснительной записке.

В 2025 году 2 млн россиян обязаны платить алименты, из них 98% идут на содержание детей. Средняя сумма выплат находится в диапазоне от 7,5 до 10 тыс. рублей.

Если законопроект примут, он вступит в силу с 1 января 2026 года.

