Силуанов рассказал, какой будет ставка технологического сбора
Глава Минфина Антон Силуанов рассказал, что средняя ставка нового технологического сбора будет «значительно ниже» 5 тыс. рублей. Сбор начнет действовать с сентября 2026 года, его будут платить импортеры и производители электронной продукции (смартфонов, компьютеров, ноутбуков).
«Деньги из этого источника позволят развить те компетенции, в которых мы сегодня особо нуждается, и дополнить ресурсы, предусмотренные федеральным бюджетом», — сказал Силуанов.
Сбор позволит сформировать источник для развития отечественной микроэлектроники и радиоэлектроники.
Максимальную ставку в 5 тыс. рублей будут применять к наиболее дорогим товарам, но для остальных сбор будет «значительно ниже».
Минфин считает, что технологический сбор не окажет влияния на потребителей, но создаст хороший источник доходов для достижения технологического суверенитета.
Начать дискуссию