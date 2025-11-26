Силуанов рассказал, какой будет ставка технологического сбора

Максимальный размер ставки — 5 тысяч рублей. Ее будут применять к самым дорогим товарам, для остальной электроники сбор будет «значительно ниже».

Глава Минфина Антон Силуанов рассказал, что средняя ставка нового технологического сбора будет «значительно ниже» 5 тыс. рублей. Сбор начнет действовать с сентября 2026 года, его будут платить импортеры и производители электронной продукции (смартфонов, компьютеров, ноутбуков).

«Деньги из этого источника позволят развить те компетенции, в которых мы сегодня особо нуждается, и дополнить ресурсы, предусмотренные федеральным бюджетом», — сказал Силуанов.

Сбор позволит сформировать источник для развития отечественной микроэлектроники и радиоэлектроники.

Максимальную ставку в 5 тыс. рублей будут применять к наиболее дорогим товарам, но для остальных сбор будет «значительно ниже».

Минфин считает, что технологический сбор не окажет влияния на потребителей, но создаст хороший источник доходов для достижения технологического суверенитета.