Застройщиков предлагают обязать размещать в подъездах новостроек картины

В техзадание для застройщиков предлагается включать требование заключать контракт с местными галереями, чтобы в подъездах и фойе новых строений размещались картины.

Об этом заявил замглавы комитета Госдумы по информполитике Андрей Свинцов.

«Все новые здания, которые строятся не только с госучастием <…>, но и частный сектор тоже, на мой взгляд, должен иметь в своем техническом задании какой-то элемент [искусства]. <…> [Можно это] вставлять в требования, как норматив по озеленению, как норматив по цвету фасада», — сказал Свинцов.

Также он предлагает оформлять госзаказ на картины для размещения в местах массового пребывания людей – в метро, МФЦ.

Это позволит хорошим художникам, которых «десятки тысяч», продемонстрировать свои работы, не ожидая многолетней очереди для проведения выставки, считает депутат.