📄 При уменьшении показателей для патента в 2026 году можно будет пересчитать патент: новая форма заявления
С 2026 года при уменьшении количества показателей, указанных в патенте, можно будет подать заявление на получение нового патента. Например, если стало меньше работников или объектов.
Для этого ФНС разработала форму заявления на получение патента, порядок его заполнения и формат представления в электронной форме.
26 ноября 2025 года проект приказа ведомства опубликован на портале НПА.
Он содержит:
форму заявления на получение патента;
порядок заполнения формы;
формат отправки.
Заявление о выдаче нового патента нужно будет подать в течение 10 дней со дня изменения физических показателей. Сумма налога по ранее выданному патенту пересчитывается исходя из срока действия этого патента с даты начала его действия до дня перед началом действия нового патента.
Новая форма заявления и электронный формат вступят силу с 1 января 2026 года.
