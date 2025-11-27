ЦОК КПК ОБЩ 24.11 Мобильная
ПСН

📄 При уменьшении показателей для патента в 2026 году можно будет пересчитать патент: новая форма заявления

ФНС подготовила новую форму, формат и порядок заполнения заявления на получение патента.

С 2026 года при уменьшении количества показателей, указанных в патенте, можно будет подать заявление на получение нового патента. Например, если стало меньше работников или объектов.

Для этого ФНС разработала форму заявления на получение патента, порядок его заполнения и формат представления в электронной форме. 

26 ноября 2025 года проект приказа ведомства опубликован на портале НПА.

Он содержит:

  • форму заявления на получение патента;

  • порядок заполнения формы;

  • формат отправки.

Заявление о выдаче нового патента нужно будет подать в течение 10 дней со дня изменения физических показателей. Сумма налога по ранее выданному патенту пересчитывается исходя из срока действия этого патента с даты начала его действия до дня перед началом действия нового патента.

Новая форма заявления и электронный формат вступят силу с 1 января 2026 года.

