ЦОК КПК БСН 24.11 Мобильная
🔴 Вебинар: Аналитик 1С: как бухгалтеру превратить опыт в IT-карьеру и удвоить доход →
Туристический налог

💣 Правительство думает ввести туристический налог при сдаче жилых домов и квартир

Министерства в 2026 году будут изучать, попадает ли под туристический налог предоставление в аренду жилых домов.

Министр финансов Антон Силуанов рассказал о планах ввести в 2026 году туристический налог для тех, кто сдает в аренду жилые дома.

Правительство изучит это предложение. Также в обсуждении будет принимать участие Минэкономразвития.

«Вместе определимся и с тем, как оценивать сдачу квартир в аренду для проживания и рассматривать ли их как те помещения, которые используются бизнесом и с которых платят туристический налог», — сказал Антон Силуанов.

Также он добавил, что ведомствам предстоит проанализировать механизм сдачи жилых домов в качестве площадей для проживания. Предстоит понять, подпадает ли такая аренда под обложение турналогом.

Смотрите запись вебинара про налоговые изменения-2026: НДС, УСН, ПСН, страховые взносы и др.

Бухгалтерская конференция в Краснодаре!

Мы собрали программу, чтобы максимально охватить все важные для бухгалтеров темы налоговой реформы: НДС, УСН, отчетность, кадры и маркетплейсы.

Вы сможете вживую послушать лучших российских экспертов по налогам и учету, задать им любые вопросы, получить инструкции по работе в новых условиях 2026 года. 

Мероприятие пройдет 17 декабря 2025 года в Краснодаре — ул. Красная, 120, отель Marriott. Скорее выбирайте лучшие места — онлайн-трансляции не будет! 

Регистрация

Автор

Комментарии

3
  • G
    Galina35

    Несите ваши денежки .......

  • Алексей Т.
    Главный бухгалтер

    Так же можно обложить тур налогом продажу кофе навынос. Да и вообще общественное питание. Если не едят дома, значит, дома у них нет. И, следовательно, туристы. Или бомжи, что, впрочем, не отменяет обязанность платить.

  • п
    понаехавший Тут

    Владельцев палаток и спальных мешков надо еще туристическим налогом обложить... Не в квартирах же они спят в них

ГлавнаяБух.Совет