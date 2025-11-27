💣 Правительство думает ввести туристический налог при сдаче жилых домов и квартир
Министр финансов Антон Силуанов рассказал о планах ввести в 2026 году туристический налог для тех, кто сдает в аренду жилые дома.
Правительство изучит это предложение. Также в обсуждении будет принимать участие Минэкономразвития.
«Вместе определимся и с тем, как оценивать сдачу квартир в аренду для проживания и рассматривать ли их как те помещения, которые используются бизнесом и с которых платят туристический налог», — сказал Антон Силуанов.
Также он добавил, что ведомствам предстоит проанализировать механизм сдачи жилых домов в качестве площадей для проживания. Предстоит понять, подпадает ли такая аренда под обложение турналогом.
Комментарии3
Несите ваши денежки .......
Так же можно обложить тур налогом продажу кофе навынос. Да и вообще общественное питание. Если не едят дома, значит, дома у них нет. И, следовательно, туристы. Или бомжи, что, впрочем, не отменяет обязанность платить.
Владельцев палаток и спальных мешков надо еще туристическим налогом обложить... Не в квартирах же они спят в них