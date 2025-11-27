💣 Правительство думает ввести туристический налог при сдаче жилых домов и квартир

Министерства в 2026 году будут изучать, попадает ли под туристический налог предоставление в аренду жилых домов.

Министр финансов Антон Силуанов рассказал о планах ввести в 2026 году туристический налог для тех, кто сдает в аренду жилые дома.

Правительство изучит это предложение. Также в обсуждении будет принимать участие Минэкономразвития.

«Вместе определимся и с тем, как оценивать сдачу квартир в аренду для проживания и рассматривать ли их как те помещения, которые используются бизнесом и с которых платят туристический налог», — сказал Антон Силуанов.

Также он добавил, что ведомствам предстоит проанализировать механизм сдачи жилых домов в качестве площадей для проживания. Предстоит понять, подпадает ли такая аренда под обложение турналогом.

