Оплачиваемый отпуск по уходу за ребенком могут продлить до трех лет

Предлагается увеличить пособие по уходу за ребенком до 75% зарплаты, чтобы матери дольше оставались с ребенком.

Депутат Николай Новичков для решения демографических задач предлагает продлить до трех лет оплачиваемый отпуск по уходу за ребенком. Также он считает, что нужно увеличить размер пособия.

«Мы как государство должны поднять пособие по уходу за ребенком с 40% до, как минимум, 75% заработной платы. Уровень в 40% сегодня мотивирует маму поскорее выйти на работу после беременности и родов. Мы не должны подавать мамам такие сигналы», — заявил Новичков.

Он считает, что следует создать условия, при которых ребенок останется с матерью как можно дольше.

«Нужно увеличивать оплачиваемый декретный отпуск до трех лет. Общение с мамой в первые годы жизни ребенка чрезвычайно важно для его гармоничного роста, развития и взросления», — уверен депутат.

Сейчас пособие в отпуске по уходу за ребенком до 1,5 лет составляет 40% от среднего заработка родителя. Но есть ограничение: в 2025 году – это около 69 тыс. рублей в месяц.

В 2026 году максимальный размер пособия вырастет до более 80 тыс. рублей.

Взять отпуск по уходу за ребенком может любой из родителей, опекун или родственник. Выйти из такого отпуска на работу можно досрочно, при этом право на пособие не теряется до достижения ребенком 1,5 лет.

Отпуск по уходу за ребенком с 1,5 до 3 лет можно взять уже без пособия.