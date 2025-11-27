Из-за риска блокировок россияне стали чаще снимать наличные

Клиенты банков предпочитают снять наличные, чем дожидаться блокировки счетов. Кеш любят принимать представители малого бизнеса, которые таким образом экономят на комиссии.

В третьем квартале 2025 года россияне сняли 659 млн рублей наличных. Это в пять раз больше, чем за тот же период 2024 года.

После того как банки стали активно бороться с мошенниками повысился риск блокировок карт даже законопослушных пользователей. Поэтому все больше клиентов выбирают держать при себе наличные. Об этом пишут «Известия».

Центробанк уже зафиксировал рост числа жалоб на необоснованные блокировки счетов. Чтобы избежать блокировки эксперты рекомендуют соблюдать финансовую гигиену: не принимать на счета деньги от незнакомцев, не давать свои карты или их реквизиты, не открывать счета, чтобы передать их третьим лицам, не оформлять кредит по чьей-то просьбе и, конечно же, не сообщать никому коды из СМС.

«Избегайте моментальных перечислений — когда после поступления определенной суммы она переводится дальше или обратно», — сказал аналитик сервиса Brobank.ru Юрий Исаев.

Кроме того, многие представители малого бизнеса предпочитают наличку, чтобы экономить на эквайринге. Средняя стоимость банковской услуги 0,5-2,5% от объема продаж.

«Когда предприятие получает денежную наличность, оно заметно снижает издержки на ряде банковских трансакций, что поддерживает ее операционную эффективность (предприятия)», — сказал начальник отдела кредитного анализа и макроэкономики ООО «РСХБ Управление Активами» Павел Паевский.

Также на спрос на кеш повлияли временные отключения мобильного интернета.

Несмотря на рост популярности наличных, доля безнала остается на высоком уровне — 87%. Это один из самых высоких показателей среди крупных экономик во всем мире.