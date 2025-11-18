Набиуллина: стало больше жалоб на необоснованную блокировку счетов — «перегнули палку»

После того, как Центробанк определил перечень подозрительных операций для блокировки счетов, жалобы на мошенничество упали, но клиенты стали недовольны необоснованной блокировкой своих счетов.

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина рассказала о росте числа жалоб на необоснованную блокировку банковских счетов. Она признала, что в попытках защитить россиян от мошенников где-то «перегнули палку».

«Жалобы на мошенничество упали, серьезно упали, надеемся, что это тенденция, но при этом выросли жалобы на необоснованную блокировку счетов. То есть, борясь с мошенничеством, мы где-то перегнули эту палку, что называется», — сказала Набиуллина.

Также она добавила, что сотрудники банков не всегда объясняли клиентам, почему именно его счет заблокировали. Сейчас регулятор работает над тем, чтобы исправить ситуацию и решить проблему.

Недавно мы писали, что Центробанк опубликовал список новых подозрительных операций, при которых заблокируют счета.