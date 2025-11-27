Слуцкий выступил против ограничения скидок на маркетплейсах

ЛДПР считает, что интересы банков не должны стоять выше интересов людей.

Депутат Леонид Слуцкий не согласен с ограничением скидок на маркетплейсах. Он считает, что такие меры могут негативно сказаться на потребителях и малом бизнесе.

«В ЛДПР уверены: давление на маркетплейсы не приведет к позитивному эффекту. Письмо — открытое обращение Татьяны Ким – поддерживаем», — сказал Слуцкий.

Татьяна Ким (основатель Wildberries) ранее написала письмо ЦБ, кабмину и Совфеду, где указала, что запрет скидок на маркетплейсах приведет к ухудшению конкурентной среды, стагнации бизнеса и разгону инфляции.

Слуцкий отметил, что маркетплейсы формируют спрос и предложение, позволяя миллионам людей покупать товары дешевле, а сотням тысяч предпринимателей – продавать свои товары и создавать рабочие места.

«На таких торговых площадках хватает и производителей, получивших возможность напрямую продавать товар, стимулируя производство. Маркетплейсы открыли дорогу в бизнес малым производствам, которые просто не могут выйти на рынок сетевиков. И какой плюс — эту систему ломать?» — считает Слуцкий.

