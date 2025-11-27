Как подтвердить нахождение за границей более 183 дней

В рамках проверок налоговики могут запросить документы, подтверждающие статус налогового резидента РФ.

Валютное законодательство России не обязывает резидентов уведомлять налоговую о длительном пребывании за границей, пишет региональное УФНС.

Но при проверках налоговики вправе запрашивать подтверждающие документы на основании ст. 23 Федерального закона № 173‑ФЗ о валютном регулировании и контроле.

Это могут быть:

копии паспорта с отметками пограничного контроля о пересечении границы;

квитанции о проживании в гостинице;

миграционная карта;

табель учета рабочего времени;

другие документы, позволяющие установить фактическое местонахождение (письмо ФНС от 27.12.2023 № ШЮ-4-17/16342@).

Представленные через «Личный кабинет налогоплательщика» резидентом скан-образы копий документов, в том числе загранпаспорта, не нужно заверять.

Если копии представляют в бумажном виде, достаточно подписи самого резидента.

«Статус налогового резидента РФ определяется исключительно по факту нахождения на территории страны (менее или более 183 дней в году). Наличие иностранного гражданства или вида на жительство не лишает лица статуса налогового резидента РФ. Иных критериев для признания налогового резидентства НК РФ не устанавливает», — уточнили налоговики.

Если возникли вопросы по подтверждению пребывания резидента за границей – налоговая рекомендует обращаться по бесплатному номеру Единого Контакт-центра ФНС России 8-800-222-22-22.