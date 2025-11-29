Налоговая может вынести решение о несоответствии самозанятого требованиям спецрежима «Налог на профессиональный доход»

Самозанятый утрачивает право платить налог на профдоход, если его доход в качестве самозанятого превысит 2,4 млн рублей. И нарушит одно из следующих условий:

применение иных специальных налоговых режимов;

занятие перепродажей , майнингом;

продажа подакцизных и маркированных товаров;

добыча и/или реализация полезных ископаемых;

наличие работников, с которыми заключены трудовые договоры;

ведение деятельности в интересах другого лица;

реализация/приобретение цифровой валюты.

УФНС уточнило, что при наличии у налогового органа информации об утрате плательщиком права на применение НПД или несоответствии его требованиям снятие с учета происходит в беззаявительном порядке и по инициативе налогового органа.