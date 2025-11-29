Налоговая может вынести решение о несоответствии самозанятого требованиям спецрежима «Налог на профессиональный доход»
Самозанятый утрачивает право платить налог на профдоход, если его доход в качестве самозанятого превысит 2,4 млн рублей. И нарушит одно из следующих условий:
применение иных специальных налоговых режимов;
занятие перепродажей, майнингом;
продажа подакцизных и маркированных товаров;
добыча и/или реализация полезных ископаемых;
наличие работников, с которыми заключены трудовые договоры;
ведение деятельности в интересах другого лица;
реализация/приобретение цифровой валюты.
УФНС уточнило, что при наличии у налогового органа информации об утрате плательщиком права на применение НПД или несоответствии его требованиям снятие с учета происходит в беззаявительном порядке и по инициативе налогового органа.
