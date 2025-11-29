ЦОК КПК ОБЩ 24.11 Мобильная
🔴 Вебинар: Налоговая реформа-2026: разбор изменений в НДС, УСН, прибыли и взносах →
Самозанятые

Налоговая может вынести решение о несоответствии самозанятого требованиям спецрежима «Налог на профессиональный доход»

При применении НПД важно соблюдать обязательные условия и требования, соответствовать критериям.

Самозанятый утрачивает право платить налог на профдоход, если его доход в качестве самозанятого превысит 2,4 млн рублей. И нарушит одно из следующих условий:

  • применение иных специальных налоговых режимов;

  • занятие перепродажей, майнингом;

  • продажа подакцизных и маркированных товаров;

  • добыча и/или реализация полезных ископаемых;

  • наличие работников, с которыми заключены трудовые договоры;

  • ведение деятельности в интересах другого лица;

  • реализация/приобретение цифровой валюты.

УФНС уточнило, что при наличии у налогового органа информации об утрате плательщиком права на применение НПД или несоответствии его требованиям снятие с учета происходит в беззаявительном порядке и по инициативе налогового органа.

Автор

Начать дискуссию

ГлавнаяБух.Совет