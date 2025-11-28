С 1 декабря 2025 меняется порядок въезда в Россию мигрантов. Но не всех

В пунктах пропуска иностранцы из ряда стран будут сдавать биометрию.

Некоторые иностранцы при въезде в Россию с 1 декабря 2025 года будут сдавать биометрию в пунктах пропуска.

Это предусмотрено в рамках эксперимента по цифровизации миграционного учета, рассказал адвокат, член Московского отделения Ассоциации юристов России Александр Зелинко.

Раньше иностранцы после въезда в страну должны были в течение 7и рабочих дней обратиться в отделение МВД или почты и встать на учет.

В 2024 году начался эксперимент по цифровизации миграционного учета: в московских аэропортах и в грузопассажирском пункте пропуска «Маштаково» в Оренбургской области у мигрантов собирают биометрические данные – фото и отпечатки пальцев.

«С 1 декабря при наличии технической возможности сбор биометрии станет неотъемлемой частью процедуры пересечения границы для всех граждан стран-участниц эксперимента — Ирака, Ирана, Сирии, Египта, Вьетнама, Северной Кореи и Таиланда. Собирать биометрию теперь будут на всех пунктах пропуска», — сообщил Зелинко.

С помощью биометрии можно идентифицировать человека, даже если он использует поддельные или чужие документы.

Теперь будет практически невозможно въехать по чужому паспорту. То есть депортированные иностранцы и те, кому запрещен въезд в РФ, не смогут вернуться в Россию даже по новым, легально полученным документам, пояснил юрист.