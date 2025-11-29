Налоговики объяснили, чем отличается АУСН от УСН
При АвтоУСН существенно больше послаблений, чем при применении упрощенки.
УФНС обратило внимание на основные отличия АУСН от УСН:
Критерий
АУСН
УСН
Количество сотрудников
До 5 человек (списочная численность на момент перехода)
До 130 человек
Доход за год
Не должен превышать 60 млн рублей
До 450 млн
Налоговая отчетность
Не сдают
Декларация УСН
Налоговый период
Месяц
Календарный год
Налоговики добавили, что АУСН предусматривает сокращение и отмену формирования и представления налоговых деклараций. Также плательщики освобождены от уплаты страховых взносов за работников и за себя как за ИП. При этом формирование пенсионных прав и социальное страхование сохраняется за счет бюджетных средств из части налога, зачисляемого в федеральный бюджет.
