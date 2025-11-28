Депутат предлагает не учитывать при назначении пособий доходы самозанятых многодетных матерей

Зампред комитета Госдумы по экономической политике Станислав Наумов предложил не учитывать доходы самозанятых многодетных матерей при назначении детских пособий.

Обращение он направил главе кабмина Михаилу Мишустину.

Депутат напомнил, что многодетные мамы часто не могут работать по трудовому договору, но реализуют свои профессиональные навыки и умения, выполняя работу или оказывая услуги как самозанятые.

«Прошу вас дать поручение заинтересованным органам исполнительной власти проработать возможность внесения изменений в постановление Правительства от 16 декабря 2022 года № 2330 "О порядке назначения и выплаты ежемесячного пособия в связи с рождением и воспитанием ребенка" в части уточнения, что при расчете среднедушевого дохода семьи не учитываются доходы, полученные многодетными матерями в рамках применения специального налогового режима "Налог на профессиональный доход"», — написал Наумов.

Он добавил, что в 2024 году уровень бедности среди многодетных семей составил 20%.

Обеспечение детей требует значительных финансовых ресурсов, и даже небольшой доход женщин с самозанятостью помогает родителям. Но из-за этого семья может лишиться права на ежемесячное пособие в связи с рождением и воспитанием ребенка, уточнил парламентарий.