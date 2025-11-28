28% россиян считают, что от нейросетей больше вреда, чем пользы

Негативное отношение к искусственному интеллекту связано с фабрикацией ложной информации с его помощью, а также со страхом, что ИИ оставит людей без работы.

Фонда «Общественное мнение» (ФОМ) провел опрос и выяснил: 28% россиян думают, что искусственный интеллект приносит больше вреда. Интересно, что обратного мнения придерживается 29% участников опроса. Они считают, что от нейросетей будет больше пользы.

16% полагают, что польза и вред от нейросетей будет примерно равными. Об этом сказано в исследовании на сайте ФОМ.

Негативное мнение о нейросетях сформировалось из-за того, что с их помощью могут распространять ложную, негативную информацию, которая приводит к дезориентации. Кроме того, ИИ зачастую используют мошенники в своих схемах обмана.

Те, кто поддерживает внедрение нейросетей, уверены, что они помогут оптимизировать труд. Искусственному интеллекту можно передать рутинные задачи, а самому заниматься более серьезными вопросами.

20% полагают, что в будущем нейросети заменят специалистов многих профессий, тогда как 67% так не считают.