В стаж для пенсии будут включать время службы добровольцами – правительственный законопроект 2025

Пребывание в добровольческих формированиях уже засчитывается в стаж для страховой пенсии по старости. Теперь будет учитываться и для пенсии за выслугу лет.

27 ноября 2025 года Правительство внесло в Госдуму законопроект, которым предлагается учитывать в страховом (трудовом) стаже время службы в добровольческих формированиях.

«В рамках дальнейшего совершенствования мер социальной поддержки участников специальной военной операции предлагается засчитывать периоды пребывания граждан в добровольческих формированиях, созданных в соответствии с Федеральным законом "Об обороне", при назначении пенсий в соответствии с Законом № 4468-1», — говорится в пояснительной записке.

Период пребывания в добровольческих формированиях сейчас уже засчитывается в стаж при назначении страховой пенсии по старости. Теперь этот период будет учитываться и при установлении пенсионных выплат за выслугу лет, пояснил премьер-министр Михаил Мишустин.

Предполагается, что закон вступит в силу со дня официального опубликования. Но действие его положений распространится на правоотношения, возникшие с 1 июля 2025 года.