В Ассоциации юристов считают, что ключевую ставку могут снизить до 6%
Если в 2026 году инфляция сократится до 4%, то не исключено, что Центробанк снизит ключевую ставку до 6-7%. Так считает председатель АЮР.
Председатель Ассоциации юристов России (АЮР) Сергей Степашин рассказал, что при снижении инфляции до 4% ключевая ставка может быть на уровне 6-7%.
«Давайте дождемся следующего года, полагаю, что все-таки она будет снижена», — сказал Сергей Степашин.
Также он добавил, что ситуация с инфляцией как палка о двух концах. Предполагается либо высокая ставка и рост цен, либо снижение ключевой ставки.
Ближайшее заседание Центробанка по ключевой ставке запланировано на 19 декабря 2025 года.
