Наличные деньги

Депутаты предложили печатать купюры номиналом 10 тысяч рублей

Главе Центробанка Набиуллиной предложили запустить новую купюру в 10 тысяч рублей, а дизайн выбирать всенародным голосованием на Госуслугах.

Депутаты Госдумы Владислав Даванков и Роза Чемерис предлагают создать банкноту в 10 тыс. рублей. Это предложение они сформулировали в обращении в глава Центробанка Эльвире Набиуллиной.

«Считаем, что в сложившихся условиях назрела объективная необходимость введения в оборот банкноты номиналом 10 000 рублей», — сказано в документе.

Дизайн предлагают выбрать всенародным голосованием на портале Госуслуги, чтобы процедура была прозрачной и честной.

Авторы проекта считают, что сейчас для крупных покупок россияне привлекают большие объемы наличных.

Недавно мы писали, что Центробанку пришлось отменить голосование по дизайну 500-рублевой купюры из-за накрученных голосов.

Автор

Клеверенс
Комментарии

3
  • С
    Сергей

    Да-да, давно пора, а то у фальшивомонетчиков 5 тыр уже не окупается.))) А если по-честному, на фига нам депутаты, которым заняться больше нечем? Это вопрос государственной важности?
    Вспоминаю старый анекдот, когда Вовочкиного отца в школу вызвали: "На вопрос, в какой цвет покрасить парты, Ваш сын сказал, что давайте в синий захерачим!" Ответ отца:"Марьиванна, ну не нравится в синий, захерачьте в зеленый!"

  • Ирина Е
    Специалист

    Похоже, что у кого-то малая денежка на карманные расходы в пятитысячных купюрах в портмоне не помещается

