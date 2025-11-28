Депутаты предложили печатать купюры номиналом 10 тысяч рублей
Депутаты Госдумы Владислав Даванков и Роза Чемерис предлагают создать банкноту в 10 тыс. рублей. Это предложение они сформулировали в обращении в глава Центробанка Эльвире Набиуллиной.
«Считаем, что в сложившихся условиях назрела объективная необходимость введения в оборот банкноты номиналом 10 000 рублей», — сказано в документе.
Дизайн предлагают выбрать всенародным голосованием на портале Госуслуги, чтобы процедура была прозрачной и честной.
Авторы проекта считают, что сейчас для крупных покупок россияне привлекают большие объемы наличных.
Недавно мы писали, что Центробанку пришлось отменить голосование по дизайну 500-рублевой купюры из-за накрученных голосов.
Да-да, давно пора, а то у фальшивомонетчиков 5 тыр уже не окупается.))) А если по-честному, на фига нам депутаты, которым заняться больше нечем? Это вопрос государственной важности?
Вспоминаю старый анекдот, когда Вовочкиного отца в школу вызвали: "На вопрос, в какой цвет покрасить парты, Ваш сын сказал, что давайте в синий захерачим!" Ответ отца:"Марьиванна, ну не нравится в синий, захерачьте в зеленый!"
Похоже, что у кого-то малая денежка на карманные расходы в пятитысячных купюрах в портмоне не помещается