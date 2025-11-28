Депутаты предложили печатать купюры номиналом 10 тысяч рублей

Главе Центробанка Набиуллиной предложили запустить новую купюру в 10 тысяч рублей, а дизайн выбирать всенародным голосованием на Госуслугах.

Депутаты Госдумы Владислав Даванков и Роза Чемерис предлагают создать банкноту в 10 тыс. рублей. Это предложение они сформулировали в обращении в глава Центробанка Эльвире Набиуллиной.

«Считаем, что в сложившихся условиях назрела объективная необходимость введения в оборот банкноты номиналом 10 000 рублей», — сказано в документе.

Дизайн предлагают выбрать всенародным голосованием на портале Госуслуги, чтобы процедура была прозрачной и честной.

Авторы проекта считают, что сейчас для крупных покупок россияне привлекают большие объемы наличных.

Недавно мы писали, что Центробанку пришлось отменить голосование по дизайну 500-рублевой купюры из-за накрученных голосов.