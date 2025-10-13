Центробанк отменил голосование по дизайну 500-рублевой банкноты. Но только временно

Центробанк решил отменить голосование по выбору символов для новой банкноты 500 рублей.

«Мы столкнулись с большим количеством попыток техническими средствами увеличить количество голосов за некоторые объекты. Это не позволит подвести объективные итоги голосования», — говорится в сообщении Банка России.

Новые даты голосования объявят позже. Список символов для голосования оставят прежним.

ЦБ обещает проанализировать все каналы голосования и предложить новые условия, которые исключат возможность недобросовестных действий.