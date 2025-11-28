Зарплаты AI-тренеров достигают 300 тысяч рублей в 2025 году

Спрос на специалистов по обучению ИИ за год вырос на 80%, а зарплаты – на 12,5 тыс. рублей.

Количество вакансий для AI-тренеров в 2025 году рекордно выросло – на 80%, сообщает платформа hh.ru (исследование есть у «Клерка»).

65% всех вакансий приходится на Центральный федеральный округ, еще по 11% — на Северо-Западный и Приволжский округа.

Основные отрасли, где ищут AI-тренеров – ИТ, системная интеграция, интернет. На них приходится 28% всего числа вакансий. От соискателей ждут глубоких знаний в области ИТ и машинного обучения.

Также ИИ-специалисты требуются в финансовом секторе – 18% от общего числа вакансий. Технологии ИИ в отрасли используются для скоринга, обнаружения мошенничества, алгоритмического трейдинга и автоматизации клиентского сервиса.

5% вакансий для AI-тренеров разместили компании из сферы СМИ, маркетинга, рекламы, BTL, PR, дизайна и продюсирования. Обязанности связаны с генерацией контента, персонализацией рекламных кампаний и анализом больших данных о поведении аудитории. Тренеры AI создают и адаптируют модели для креативных задач и медиапродакшена.

Еще 5% вакансий – из сфер консалтинга, аутсорсинга, юридических и других профессиональных услуг. ИИ внедряют для автоматизации рутинных процессов, анализа документов и улучшения клиентского опыта. Тренеры AI адаптируют языковые модели под специфику корпоративных знаний баз и внутренних систем управления.

Зарплатная медиана AI-тренеров в октябре 2025 года достигла 104 300 рублей (рост на 12 500 руб. за год). Диапазон зарплат при этом — от 53 600 до 300 400 рублей.

Соотношение резюме к вакансиям для AI-тренеров составляет 1,4 резюме на одну позицию.

