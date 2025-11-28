В Курской области запустят АУСН с 1 января 2026 года
1 января 2026 года вступает в силу закон о введении в Курской области специального налогового режима «Автоматизированная упрощенная система налогообложения» (АУСН).
Перейти на АУСН могут компании и ИП, которые используют ККТ, имеют годовой доход не более 60 млн рублей и среднюю численность сотрудников не более 5 человек.
Ставка на АУСН 8%, если объект налогообложения доходы. Если объект «Доходы минус расходы», ставка будет 20%. Совмещать АУСН с другими налоговыми режимами нельзя.
Бизнесу на АУСН не нужно сдавать отчетность, ИП не платит фиксированные и дополнительные страховые взносы. Налог рассчитывается автоматически на основании информации, которая поступает от ККТ или уполномоченных организаций, а также данных, которые налогоплательщики передают в личных кабинетах.
«Применение специального налогового режима организациями предусматривает их освобождение от обязанности по уплате налога на прибыль организаций, налога на имущество организаций», — сказано на сайте ФНС.
Кроме того, применение АУСН освобождает ИП от обязанности по уплате:
НДФЛ — с доходов от предпринимательской деятельности;
налога на имущество физлиц — в отношении имущества, используемого для предпринимательской деятельности.
Компании и ИП на АУСН не платят НДС, но есть исключение — налог будет при ввозе товаров в РФ и в случаях, предусмотренных ст. 161 НК.
Чтобы перейти на АУСН с 1 января 2026 года, нужно подать заявление до 31 декабря 2025 года.
Недавно мы сообщали, что в Курске с 2026 года вводят туристический налог.
Узнайте больше о переходе на АУСН — смотрите запись вебинара «АУСН вместо НДС на УСН. Куда переходить с УСН и ПСН в 2026 году?».
Начать дискуссию