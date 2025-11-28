В Курской области запустят АУСН с 1 января 2026 года

Чтобы компании и ИП могли применять АвтоУСН с 1 января 2026 года, нужно подать заявление в налоговую до 31 декабря 2025 года.

1 января 2026 года вступает в силу закон о введении в Курской области специального налогового режима «Автоматизированная упрощенная система налогообложения» (АУСН).

Перейти на АУСН могут компании и ИП, которые используют ККТ, имеют годовой доход не более 60 млн рублей и среднюю численность сотрудников не более 5 человек.

Ставка на АУСН 8%, если объект налогообложения доходы. Если объект «Доходы минус расходы», ставка будет 20%. Совмещать АУСН с другими налоговыми режимами нельзя.

Бизнесу на АУСН не нужно сдавать отчетность, ИП не платит фиксированные и дополнительные страховые взносы. Налог рассчитывается автоматически на основании информации, которая поступает от ККТ или уполномоченных организаций, а также данных, которые налогоплательщики передают в личных кабинетах.

«Применение специального налогового режима организациями предусматривает их освобождение от обязанности по уплате налога на прибыль организаций, налога на имущество организаций», — сказано на сайте ФНС.

Кроме того, применение АУСН освобождает ИП от обязанности по уплате:

НДФЛ — с доходов от предпринимательской деятельности;

налога на имущество физлиц — в отношении имущества, используемого для предпринимательской деятельности.

Компании и ИП на АУСН не платят НДС, но есть исключение — налог будет при ввозе товаров в РФ и в случаях, предусмотренных ст. 161 НК.

Чтобы перейти на АУСН с 1 января 2026 года, нужно подать заявление до 31 декабря 2025 года.

Недавно мы сообщали, что в Курске с 2026 года вводят туристический налог.

