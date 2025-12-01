🎓 За ученую степень хотят повысить фиксированную выплату к страховой пенсии
28 ноября 2025 года депутаты внесли в Госдуму законопроект о повышении фиксированной выплаты к страховой пенсии для людей, которые получили ученую степень.
Согласно проекту, кандидаты наук получает прибавку на 10%, доктора наук — на 20%.
«Принятие законопроекта будет способствовать повышению уровня материального обеспечения граждан, имеющих ученые степени, укреплению престижности научной деятельности и формированию устойчивых стимулов к сохранению и развитию научно-образовательных кадрового потенциала», — сказано в пояснительной записке.
Правительство установит порядок подтверждения ученых степеней для назначения прибавки.
Если законопроект примут, он вступит в силу с 1 июня 2026 года.
Комментарии1
Задолбали эти плюшки! Как в курятнике живешь, только и жди - подкинут ли зернышек.