❗ С 1 января 2026 года у касс должен быть новый модуль

Вводятся новые требования к онлайн-ККТ с 2026 года при продаже маркированных товаров.

С 01.01.2026 проверка маркированных товаров перед продажей должна проходить через модуль ТС ПИоТ.

Что именно будут проверять:

передачу данных о состоянии работы в Государственную информационную систему мониторинга товаров (ГИС МТ);

контроль работоспособности компонентов кассовой зоны;

проверку корректности распознавания кодов маркировки;

соблюдение требований законодательства по работе с маркированными товарами;

блокировку продажи товаров, запрещенных к реализации на основании данных системы маркировки.

Об этом на IX Всероссийской бухгалтерской конференции «БУХ.СОВЕТ 2026» рассказал Александр Бажин — ведущий лектор Бухэксперт, специалист по ККТ, ЭДО, маркировке, обладатель сертификатов 1С, кандидат социологических наук, доцент ЮФУ.

Эксперт Александр Бажин на IX Всероссийской бухгалтерской конференции «БУХ.СОВЕТ 2026»

Эксперт посоветовал уже сейчас обратиться к поставщикам кассового ПО либо в обслуживающую вашу онлайн-ККТ организацию и уточнить, включен ли модуль ТС ПИоТ в планируемые обновления.