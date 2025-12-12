❗ С 1 января 2026 года у касс должен быть новый модуль
С 01.01.2026 проверка маркированных товаров перед продажей должна проходить через модуль ТС ПИоТ.
Что именно будут проверять:
передачу данных о состоянии работы в Государственную информационную систему
мониторинга товаров (ГИС МТ);
контроль работоспособности компонентов кассовой зоны;
проверку корректности распознавания кодов маркировки;
соблюдение требований законодательства по работе с маркированными товарами;
блокировку продажи товаров, запрещенных к реализации на основании данных системы
маркировки.
Об этом на IX Всероссийской бухгалтерской конференции «БУХ.СОВЕТ 2026» рассказал Александр Бажин — ведущий лектор Бухэксперт, специалист по ККТ, ЭДО, маркировке, обладатель сертификатов 1С, кандидат социологических наук, доцент ЮФУ.
Эксперт посоветовал уже сейчас обратиться к поставщикам кассового ПО либо в обслуживающую вашу онлайн-ККТ организацию и уточнить, включен ли модуль ТС ПИоТ в планируемые обновления.
