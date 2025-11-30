В Госдуме допустили исчезновение ИП: депутат предложил перевести предпринимателей в юрлица

Статус индивидуального предпринимателя со временем может потерять актуальность и быть заменён налоговыми режимами внутри юрлиц, по словам депутата Артема Кирьянова.

В эфире радиостанции «Говорит Москва» заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Артем Кирьянов допустил, что в будущем в России может быть упразднён статус индивидуального предпринимателя. По словам депутата, страна движется к созданию более прозрачной конкурентной среды, и действующая форма ИП в этом процессе может потерять актуальность.

Кирьянов отметил, что ИП нередко используется в серых схемах для ухода от обязательных платежей, а это создаёт неравные условия на рынке. По его словам, сохранение ИП «только ради схем по обналичиванию денег» не имеет смысла.

В эфире депутат заявил, что статус индивидуального предпринимателя «может исчезнуть и раствориться», поскольку предприниматель отвечает по обязательствам всем своим имуществом, а сама конструкция «не вполне прозрачна» для целей контроля. В качестве альтернативы он предложил выстроить «цепочку перехода» от самозанятости к различным налоговым режимам в рамках юридических лиц — от более лёгких к более обременительным.