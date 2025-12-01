💲 Курс доллара, евро и юаня на 1 декабря 2025 года
Банк России установил курс доллара США в 78,2 рубля, евро стоит 90,8.
На 1 декабря 2025 года Центробанк установил официальный курс доллара 78,2 рубля, курс евро — 90,8.
Таблица курсов доллара, юаня и евро к рублю на сегодня, 1 декабря 2025 года:
Валюта
Стоимость
Доллар США
78,2284 рубля
Евро
90,8190 рубля
Юань
11,0211 рубля
Анализируя курсы валют, эксперты разделились на два лагеря. Меньшинство считает, что доллар продолжит падать до 70 рублей. Большинство, напротив, уверены в укреплении американской валюты к новому году до 90 рублей. Например, аналитики Сергей Дроздов считает, что доллар США в декабре 2025 года будет стоит 79-85 рублей.
За курсами валют можно следить с помощью инструмента от «Клерка» + калькулятор-конвертер.
Начать дискуссию