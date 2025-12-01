💲 Курс доллара, евро и юаня на 1 декабря 2025 года

На 1 декабря 2025 года Центробанк установил официальный курс доллара 78,2 рубля, курс евро — 90,8.

Таблица курсов доллара, юаня и евро к рублю на сегодня, 1 декабря 2025 года:

Валюта Стоимость Доллар США 78,2284 рубля Евро 90,8190 рубля Юань 11,0211 рубля

Динамика курса доллара США по данным на 1 декабря 2025 года. Источник: ЦБ.

Анализируя курсы валют, эксперты разделились на два лагеря. Меньшинство считает, что доллар продолжит падать до 70 рублей. Большинство, напротив, уверены в укреплении американской валюты к новому году до 90 рублей. Например, аналитики Сергей Дроздов считает, что доллар США в декабре 2025 года будет стоит 79-85 рублей.

