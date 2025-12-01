Скидки в системе «Платон» начнут отменять с 2026 года

С 1 марта 2026 года начнут снижать скидки к тарифу, а с 1 февраля 2028 года отменят совсем.

Правительство приняло постановление о поэтапной отмене понижающего коэффициента, применяемого при расчете тарифа в системе «Платон», сообщил Минтранс.

С 1 марта 2026 года запланировано снижение скидки к тарифу (изменение понижающего коэффициента с 0,51 до 0,75), а полная отмена – с 1 февраля 2028 года.

Базовый тариф «Платона» установили в 2015 году, он составляет 3,73 руб./км. Понижающий коэффициент ввели для адаптации отрасли грузоперевозок к системе «Платон» в 2015 году, с тех пор его не меняли.

С 2020 по 2024 годы за счет применения индекса потребительских цен тариф в «Платоне» проиндексировали на 39%, а стоимость ремонта автодорог за это время выросла на 80%, говорится в сообщении Минтранса.

Дорожный трафик машин массой свыше 12 тонн больше всего влияет на целостность дорожного покрытия. Поступления в федеральный дорожный фонд платы с большегрузов через систему «Платон» направляют на поддержание качества дорожного полотна.

Дополнительные доходы обещают направить на ремонт и поддержание федеральных дорог в нормативном состоянии.