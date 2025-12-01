У Сбера появилась оплата через Alipay в Китае

Чтобы совершить покупки в Китае, нужно отсканировать QR-код в приложении Сбера. Оплата пройдет через платформу Alipay, а деньги конвертируются по указанному до оплаты курсу.

Сбербанк запустил оплату покупок в Китае через платформу Alipay. Для этого в приложении банка нужно отсканировать QR-код, а затем подтвердить платеж.

Курс, по которому деньги конвертируются, покажут до оплаты. Об этом пишет «Коммерсант».

В Сбере предупредили, что при совершении операций за границей могут возникнуть ограничения. Комиссия при переводе денег в валюту стран, в которых идет платеж, может достичь 10%.