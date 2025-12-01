Центробанк расширит тарифный коридор ОСАГО на 15%

9 декабря 2025 года вступит в силу Указание Банка России от 9 октября 2025 года № 7204-У. Согласно документу, тарифный коридор по ОСАГО расширится на 15% в обе стороны, причем для всех видов транспортных средств, кроме мотоциклов. Для них границы изменятся на 40%.

«Указание регулятора также актуализирует значения территориального коэффициента (КТ). Он снижается для 20 территорий и повышается для 28», — сказано на сайте Центробанка.

Наиболее сильное увеличение КТ будет для Новосибирской области и трех территорий Республики Ингушетия, где в последние пять лет высокие уровень рисков недобросовестных действия в ОСАГО.

Обычные автомобилисты, которые оформляют страховку на личные автомобили, не сталкивались с изменениями с сентября 2022 года. За это время средняя выплата по ОСАГО увеличилась в 1,5 раза. За 9 месяцев 2025 года она выросла на 16% по сравнению с тем же периодом 2024 года. Тогда как средняя стоимость полиса, наоборот, снизилась на 4%.

Сейчас тарифный коридор для физлиц — от 1 646 до 7 535 рублей, для компаний — от 852 до 5 722, для таксистов — 1 490 до 15 756.