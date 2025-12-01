👀 Какие переходные положения будут действовать по НДС в 2025-2026 году

Чтобы предприниматели плавно перешли на уплату НДС по новым правилам, власти сделали переходный период, в течение которого будут действовать особые условия налогообложения.

В 2026 году будут действовать переходные положения по НДС. Прежде всего они касаются товаров, купленных или отгруженных в 2025 году.

Если товар купили в 2025 году, а продали в 2026 году с постоплатой, то в 2025 году входной НДС будет принят к вычету по ставке 20%, а в 2026 году — начислят НДС по ставке 22%.

Если товар отгрузили в 2025 году, а счет-фактуру выставили в 2026, то НДС будет начислен по ставке 20% на дату отгрузки в 2025 году, а в 2026 году ранее начисленный налог не будет корректироваться.

В случае, когда товар отгрузили в 2025 году, а деньги за него получили в 2026, НДС начислят по ставке 20% на дату отгрузки в 2025 году, а в 2026 — НДС начислят по ставке 22% только по тем товарам, которые отгрузили с 1 января 2026 года.

Если товар приняли на учет в 2025, а оплатили в 2026 году, то в 2025 году входной НДС можно предъявить к вычету по ставке 20%, а в 2026 году вычет входного НДС не будет скорректирован.

