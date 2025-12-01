Две трети компаний будут обучать сотрудников в 2026 году, а у 25% нет на это бюджета
69% компаний планируют обучать сотрудников в 2026 году. Такие результаты показал опрос Русской Школы Управления (РШУ), они есть у «Клерка».
21% работодателей еще не определился, а 10% не готовы инвестировать в обучение.
Но 75% из тех, кто отказался от образовательных программ, указали, что их сотрудники учатся самостоятельно. Еще 25% сказали, что у них нет бюджета на обучение.
53% опрошенных планируют обучать сотрудников всех уровней. Из остальных 45% обучат линейных специалистов, 38% — руководителей подразделений, 11% — топ-менеджеров.
Обучать сотрудников всех направлений собираются только 29% компаний. Остальные выбирают приоритетные сферы:
производственный персонал — 40%;
продажи — 33%;
финансы и бухгалтерия — 22%;
клиентский сервис — 20%;
право и юриспруденция — 16%;
ИТ — 15%;
маркетинг, реклама, PR — 13%;
логистика и склад — 12%;
HR — 7%.
Большинство работодателей выбирают сочетание очного и онлайн-обучения (71%). Только в очном формате предпочитают учить персонал 16%, а только онлайн – 13%.
67% компаний совместят внутреннее и внешнее обучение, 20% опираются только на внутренние ресурсы, а 13% — только на внешние программы.
Главные направления обучения сотрудников:
работа и коммуникации в команде — 46%;
работа с клиентами — 44%;
менеджмент и управление проектами — 40%;
личная эффективность и коммуникации — 39%;
продажи — 36%;
использование ИИ-инструментов – 33%.
В исследовании приняли участие 1 080 человек из всех федеральных округов РФ.
