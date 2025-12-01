Две трети компаний будут обучать сотрудников в 2026 году, а у 25% нет на это бюджета

Из тех, кто не отправит сотрудников на обучение, у 75% работники учатся самостоятельно.

69% компаний планируют обучать сотрудников в 2026 году. Такие результаты показал опрос Русской Школы Управления (РШУ), они есть у «Клерка».

21% работодателей еще не определился, а 10% не готовы инвестировать в обучение.

Но 75% из тех, кто отказался от образовательных программ, указали, что их сотрудники учатся самостоятельно. Еще 25% сказали, что у них нет бюджета на обучение.

53% опрошенных планируют обучать сотрудников всех уровней. Из остальных 45% обучат линейных специалистов, 38% — руководителей подразделений, 11% — топ-менеджеров.

Обучать сотрудников всех направлений собираются только 29% компаний. Остальные выбирают приоритетные сферы:

производственный персонал — 40%;

продажи — 33%;

финансы и бухгалтерия — 22%;

клиентский сервис — 20%;

право и юриспруденция — 16%;

ИТ — 15%;

маркетинг, реклама, PR — 13%;

логистика и склад — 12%;

HR — 7%.

Большинство работодателей выбирают сочетание очного и онлайн-обучения (71%). Только в очном формате предпочитают учить персонал 16%, а только онлайн – 13%.

67% компаний совместят внутреннее и внешнее обучение, 20% опираются только на внутренние ресурсы, а 13% — только на внешние программы.

Главные направления обучения сотрудников:

работа и коммуникации в команде — 46%;

работа с клиентами — 44%;

менеджмент и управление проектами — 40%;

личная эффективность и коммуникации — 39%;

продажи — 36%;

использование ИИ-инструментов – 33%.

В исследовании приняли участие 1 080 человек из всех федеральных округов РФ.

