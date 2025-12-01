Взыскания на страховые пенсии могут ограничить

Слуцкий предложил установить ограничение в 30% на взыскания из страховых пенсий по старости.

Депутаты от ЛДПР подготовили законопроект о снижении максимального размера удержаний из страховых пенсий по старости. Об этом рассказал глава партии Леонид Слуцкий.

Действующая практика списаний приводит к тому, что пенсионеры могут лишаться значительной части выплат.

«Это единственный доход для большинства пожилых людей, но тем не менее приставы беспрепятственно могут списать с него 50%, а иногда и 70% средств. Это недопустимо. Мы обязаны поставить законодательный заслон подобным процедурам, ведь сейчас после удержаний пенсионеры получают на руки суммы ниже установленного МРОТ», — заявил Слуцкий.

Законопроект предполагает внесение изменений в ст. 99 закона «Об исполнительном производстве». Предельный размер удержаний из страховой пенсии по старости хотят установить — не более 30%.

Также предусмотрен специальный порядок взысканий, при котором этот лимит не распространяется на социально значимые требования – алименты, возмещение вреда здоровью, ущерба в связи со смертью кормильца и вреда, причиненного преступлением. По этим категориям сохранится действующий предел до 70%.