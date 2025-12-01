Общий объем инвестиций по СПИК превысил 2 трлн рублей: кто заключает такие контракты

Специальные инвестиционные контракты позволяют государству внедрять новые технологии в приоритетные сферы экономики, а инвесторам сохранять выгодные условия в течение работы над проектом.

По данным на декабрь 2025 года, в обрабатывающей промышленности действуют 90 специальных инвестиционных контрактов (СПИК). Общий объем инвестиций по ним превысил 2 трлн рублей.

Чаще всего таким преференциальным режимом пользуются предприятия автомобильной промышленности, химической, фармацевтической, металлургической, а также сельскохозяйственного и нефтегазового машиностроения.

В процессе реализации СПИК предприятия создали 42 тыс. новых рабочих мест, а суммарные отчисления в бюджет по налогам превысили 1 трлн рублей.

«Чтобы сфокусировать почти два десятка отраслей на наиболее актуальных для экономики задачах, в 2020 году сформировали перечень современных технологий. И его увязали с обновленным механизмом СПИК 2.0. Это дало предприятиям четкий ориентир по приоритетам», — сказал первый заместитель председателя Правительства Денис Мантуров.

СПИК представляет собой соглашение между инвестором и государством, по которому первый обязан в установленный срок внедрить или разработать новую технологию, а власти гарантируют, что на протяжении всего проекта для бизнеса не изменятся условия: ни по льготам, ни по налогам.

Недавно мы писали, что кабмин добавил 11 технологий, при внедрении которых можно заключить специальный инвестконтракт.