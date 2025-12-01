ЦОК КПК ОБЩ 24.11 Мобильная
🔴 Вебинар: Налоговая реформа-2026: разбор изменений в НДС, УСН, прибыли и взносах →
Инвестиции

Кабмин добавил 11 технологий, при внедрении которых можно заключить специальный инвестиционный контракт

Для инвесторов расширили возможности заключить с государством СПИК 2.0. В перечень добавили новые технологии, которые нужно разработать или внедрить в работу.

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение правительства от 22 ноября 2025 года №3408-р, по которому расширится список современных технологий, при разработке и внедрении которых можно заключить специальный инвестиционный контракт (СПИК 2.0) с государством.

Обновленный перечень пополнился 11 позициями. В него вошли технологии, которые можно применять в энергетике, химической и перерабатывающей промышленности и в сельском хозяйстве.

СПИК позволяет бизнесу привлекать крупные частные капиталовложения, а также гарантирует выгодные и неизменные условия для них. В свою очередь инвестор обязан реализовать проект: разработать или внедрить современные технологии.

Контракты заключают сроком на 15 лет, если вложения не больше 50 млрд рублей. При большей сумме срок действия можно увеличить до 20 лет.

Автор

Дмитрий Кудряшов
Налоговые требования

💥Бомбардировка требованиями по ст. 93 НК РФ

Бывший сотрудник УФНС разбирает ситуацию с выставлением массовых требований при камеральной проверке декларации по НДС.

💥Бомбардировка требованиями по ст. 93 НК РФ
5

Начать дискуссию

ГлавнаяБух.Совет