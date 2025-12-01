Кабмин добавил 11 технологий, при внедрении которых можно заключить специальный инвестиционный контракт

Для инвесторов расширили возможности заключить с государством СПИК 2.0. В перечень добавили новые технологии, которые нужно разработать или внедрить в работу.

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение правительства от 22 ноября 2025 года №3408-р, по которому расширится список современных технологий, при разработке и внедрении которых можно заключить специальный инвестиционный контракт (СПИК 2.0) с государством.

Обновленный перечень пополнился 11 позициями. В него вошли технологии, которые можно применять в энергетике, химической и перерабатывающей промышленности и в сельском хозяйстве.

СПИК позволяет бизнесу привлекать крупные частные капиталовложения, а также гарантирует выгодные и неизменные условия для них. В свою очередь инвестор обязан реализовать проект: разработать или внедрить современные технологии.

Контракты заключают сроком на 15 лет, если вложения не больше 50 млрд рублей. При большей сумме срок действия можно увеличить до 20 лет.