Кабмин добавил 11 технологий, при внедрении которых можно заключить специальный инвестиционный контракт
Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение правительства от 22 ноября 2025 года №3408-р, по которому расширится список современных технологий, при разработке и внедрении которых можно заключить специальный инвестиционный контракт (СПИК 2.0) с государством.
Обновленный перечень пополнился 11 позициями. В него вошли технологии, которые можно применять в энергетике, химической и перерабатывающей промышленности и в сельском хозяйстве.
СПИК позволяет бизнесу привлекать крупные частные капиталовложения, а также гарантирует выгодные и неизменные условия для них. В свою очередь инвестор обязан реализовать проект: разработать или внедрить современные технологии.
Контракты заключают сроком на 15 лет, если вложения не больше 50 млрд рублей. При большей сумме срок действия можно увеличить до 20 лет.
