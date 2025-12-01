🚗 Алиханов: к 2035 году доля российских автомобилей на рынке составит 80%

К 2035 году долю российских автомобилей на рынке планируется увеличить до 80%. Об этом заявил глава Минпромторга Антон Алиханов.

«44% в прошлом году доля российских автомобилей, и в этом году за 10 месяцев уже 55%. И в новой стратегии, которую мы сейчас обсуждаем, наша задача вернуться на докризисные, досанкционные показатели.

Пока обозначили себе цель 80% к 2035 году вернуть долю на рынке для тех автомобилей, которые производятся в нашей стране», — сказал Алиханов.