Алиханов: к 2035 году доля российских автомобилей на рынке составит 80%
К 2035 году долю российских автомобилей на рынке планируется увеличить до 80%. Об этом заявил глава Минпромторга Антон Алиханов.
«44% в прошлом году доля российских автомобилей, и в этом году за 10 месяцев уже 55%. И в новой стратегии, которую мы сейчас обсуждаем, наша задача вернуться на докризисные, досанкционные показатели.
Пока обозначили себе цель 80% к 2035 году вернуть долю на рынке для тех автомобилей, которые производятся в нашей стране», — сказал Алиханов.
По словам министра, рост доли российских автомобилей на рынке обеспечил комплекс промышленных субсидий.
логично, так то. автопарк иномарок, который у людей нынче в пользовании, к 2035 кончится, новые с такими поборами не купим. вот и останется один автоваз.