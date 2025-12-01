ЦОК КПК ОБЩ 24.11 Мобильная
🚗 Алиханов: к 2035 году доля российских автомобилей на рынке составит 80%

В 2024 году доля российских авто составляла 44%, а в 2025 – уже 55%.

К 2035 году долю российских автомобилей на рынке планируется увеличить до 80%. Об этом заявил глава Минпромторга Антон Алиханов.

«44% в прошлом году доля российских автомобилей, и в этом году за 10 месяцев уже 55%. И в новой стратегии, которую мы сейчас обсуждаем, наша задача вернуться на докризисные, досанкционные показатели.

Пока обозначили себе цель 80% к 2035 году вернуть долю на рынке для тех автомобилей, которые производятся в нашей стране», — сказал Алиханов.

По словам министра, рост доли российских автомобилей на рынке обеспечил комплекс промышленных субсидий.

Ранее мы писали, что с 1 декабря 2025 действует новый повышенный утильсбор.

Автор

DataDoc
Комментарии

1
  • А
    Артем
    Юрист

    логично, так то. автопарк иномарок, который у людей нынче в пользовании, к 2035 кончится, новые с такими поборами не купим. вот и останется один автоваз.

