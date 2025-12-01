👤 При регистрации в «Мой налог» не работает подтверждение по фото: ФНС объяснила, что делать

В приложении «Мой налог» может выскочить ошибка при регистрации с подтверждением личности по фотографии. В таком случае налоговики рекомендуют пройти авторизацию на сайте ФНС или Госуслугах.

В чате ФНС пользователь жалуется, что не может пройти регистрацию в мобильном приложении для самозанятых «Мой налог». Ошибка возникает при подтверждении личности по фотографии.

Представитель ФНС предложил повторить попытку регистрации или использовать авторизацию через личный кабинет на сайте ФНС или через Госуслуги.

Также напомнили, что при регистрации нельзя использовать копии документов. Фотография должная быть четкой. Кроме того, после распознавания паспортных данных, важно проверить их корректность.