Как бухгалтеру перестать тащить на себе все — расскажут эксперты на BUHPROMPT 2025!
9 декабря 2025 года в Москве состоится BUHPROMPT 2025. Это большой офлайн день, посвященный автоматизации, нейро-решениям и современным инструментам, которые уже сегодня освобождают бухгалтеров от рутины.
Организаторы в этом году сделали акцент не только на процессах и автоматизации, но и на современных нейро-решениях для бухгалтеров.
Что в программе:
живые станции партнеров — где можно потестировать инструменты, а не просто «послушать про них»;
практические мини-воркшопы — без теории «в стол», только применимо к бизнесу;
разборы типовых хаосов бухгалтерских компаний (да, у всех они одинаковые);
нетворкинг, который рождает коллаборации быстрее, чем квартальный отчет.
Вы узнаете про все инструменты, которые помогут владельцу бухгалтерии перестать тащить все на себе: звонки новым клиентам с помощью ИИ, переписка через нейро-помощников, ИИ в консультациях и участие технологий в оказании услуг.
Мероприятие будет интересно тем, кто устал жить в режиме «я сама — и всем добра».
Для участия нужно зарегистрироваться на сайте.
