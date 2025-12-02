ЦОК ОК БСН 16.09 Мобильная
Как бухгалтеру перестать тащить на себе все — расскажут эксперты на BUHPROMPT 2025!

Если вы устали от рутины, приходите на BUHPROMPT 2025! Там вы найдете решение, которое поможет автоматизировать стандартные процессы, найти грамотный баланс работы и жизни и не потерять собственную экспертность.

9 декабря 2025 года в Москве состоится BUHPROMPT 2025. Это большой офлайн день, посвященный автоматизации, нейро-решениям и современным инструментам, которые уже сегодня освобождают бухгалтеров от рутины.

Организаторы в этом году сделали акцент не только на процессах и автоматизации, но и на современных нейро-решениях для бухгалтеров.

Что в программе:

  • живые станции партнеров — где можно потестировать инструменты, а не просто «послушать про них»;

  • практические мини-воркшопы — без теории «в стол», только применимо к бизнесу;

  • разборы типовых хаосов бухгалтерских компаний (да, у всех они одинаковые);

  • нетворкинг, который рождает коллаборации быстрее, чем квартальный отчет.

Вы узнаете про все инструменты, которые помогут владельцу бухгалтерии перестать тащить все на себе: звонки новым клиентам с помощью ИИ, переписка через нейро-помощников, ИИ в консультациях и участие технологий в оказании услуг.

Мероприятие будет интересно тем, кто устал жить в режиме «я сама — и всем добра».

Для участия нужно зарегистрироваться на сайте.

