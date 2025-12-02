❗❗❗ План кабмина: до 2030 года на подготовку налоговой отчетности должно уходить не более 90 часов

Власти планируют сократить время на подготовку налоговой отчетности со 160 часов сейчас до 90 часов в 2030 году. Для этого будут предзаполненные декларации по НДС, а также уменьшат частоту подачи отчетность по НДФЛ.

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение правительства от 29 ноября 2025 года № 3523-р. В документе представлена Национальная модель целевых условий ведения бизнеса.

Согласно плану, власти будут работать над сокращением часов на подготовку и отправку налоговой отчетности. Если сейчас на это уходит 160 часов, то в 2027 году должно — 120, а в 2030 году — 90.

Для этого Минфин и ФНС объединят или отменят отдельные избыточные формы отчетности по НДФЛ, страховым взносам, а также сократят отчетность обособленных подразделений.

К декабрю 2030 года ожидается, что бизнес перейдет к предзаполненным декларациям по НДС.

Власти определят категории предпринимателей, которые смогут пользоваться новым порядком, доработают требования к электронным счетам-фактурам, а также разработают подход к предзаполнению деклараций на стороне ФНС.

Для большинства работодателей уменьшат частоту подачи отчетности по НДФЛ. Сейчас представители малого и среднего бизнеса имеют право представлять расчеты по НДФЛ раз в год, а не раз в квартал.

Это право расширят на других предпринимателей до января 2027 года.

Вместе с тем появится новый порядок представления сведений о застрахованном лице для перечисления выплат Соцфондом. Главное изменение — до января 2029 года планируют отменить представление сведений о застрахованном лице при приеме сотрудника на работу.