❗❗❗ План кабмина: до 2030 года на подготовку налоговой отчетности должно уходить не более 90 часов
Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение правительства от 29 ноября 2025 года № 3523-р. В документе представлена Национальная модель целевых условий ведения бизнеса.
Согласно плану, власти будут работать над сокращением часов на подготовку и отправку налоговой отчетности. Если сейчас на это уходит 160 часов, то в 2027 году должно — 120, а в 2030 году — 90.
Для этого Минфин и ФНС объединят или отменят отдельные избыточные формы отчетности по НДФЛ, страховым взносам, а также сократят отчетность обособленных подразделений.
К декабрю 2030 года ожидается, что бизнес перейдет к предзаполненным декларациям по НДС.
Власти определят категории предпринимателей, которые смогут пользоваться новым порядком, доработают требования к электронным счетам-фактурам, а также разработают подход к предзаполнению деклараций на стороне ФНС.
Для большинства работодателей уменьшат частоту подачи отчетности по НДФЛ. Сейчас представители малого и среднего бизнеса имеют право представлять расчеты по НДФЛ раз в год, а не раз в квартал.
Это право расширят на других предпринимателей до января 2027 года.
Вместе с тем появится новый порядок представления сведений о застрахованном лице для перечисления выплат Соцфондом. Главное изменение — до января 2029 года планируют отменить представление сведений о застрахованном лице при приеме сотрудника на работу.
