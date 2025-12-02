💸 Россиянам разрешат расплачиваться наличными за границей

Сейчас по закону рассчитываться нужно только через банковские счета, но россияне за границей часто не могут использовать банковские карты.

Минфин предлагает разрешить находящимся за границей россиянам расплачиваться с иностранцами наличными за покупки, не связанные с бизнесом.

Соответствующий законопроект размещен на портале проектов НПА 1 декабря 2025 года.

Сейчас по закону расчеты с иностранными организациями и физлицами должны проходить через российские или зарубежные банковские счета. Но из-за санкций россияне за границей часто не могут использовать карты российских банков. Поэтому предлагается разрешить физлицам рассчитываться за границей наличными за товары и услуги.

Под действие закона подпадают купленные товары, выполняемые работы, оказываемые услуги, передаваемая информация и результаты интеллектуальной деятельности, в том числе исключительные права на них, приобретаемые для личных, семейных, домашних и иных нужд, не связанных с ведением предпринимательской деятельности. Расплачиваться можно как в иностранной, так и российской валюте.

Предусмотрено, что предложенные в законопроекте нормы будут распространяться на правоотношения, возникшие до вступления его в силу как закона. То есть не будут штрафовать за ранее совершенные покупки.