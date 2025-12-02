😮 Отменят отчетность в СФР о приеме на работу новых сотрудников

При приеме сотрудника на работу не нужно будет передавать сведения о застрахованных лицах в Социальный фонд.

Согласно Национальной модели целевых условий ведения бизнеса, к январю 2029 года будет новый порядок представления сведений о застрахованном лице для перечисления выплат Фондом пенсионного и социального страхования. Основные положения есть в распоряжении правительства от 29 ноября 2025 года № 3523-р.

Важное изменение — работодателям при приеме сотрудника на работу больше не нужно будет представлять сведения о нем.

Пока что работодатели каждый раз, когда заключают с новыми сотрудниками трудовой договор, должны сдавать сведения (сообщение 86), в которых содержатся данные для выплаты больничных.

Отмена этого отчета планируется в январе 2029 года.

