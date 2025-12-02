😮 Отменят отчетность в СФР о приеме на работу новых сотрудников
Согласно Национальной модели целевых условий ведения бизнеса, к январю 2029 года будет новый порядок представления сведений о застрахованном лице для перечисления выплат Фондом пенсионного и социального страхования. Основные положения есть в распоряжении правительства от 29 ноября 2025 года № 3523-р.
Важное изменение — работодателям при приеме сотрудника на работу больше не нужно будет представлять сведения о нем.
Пока что работодатели каждый раз, когда заключают с новыми сотрудниками трудовой договор, должны сдавать сведения (сообщение 86), в которых содержатся данные для выплаты больничных.
Отмена этого отчета планируется в январе 2029 года.
Узнайте больше о том, как заполнять электронную трудовую книжку в программе 1С:ЗУП. Читайте конспект вебинара и смотрите видео!
Комментарии5
Страшно представить, что в замен нужно будет представлять)))
Не верю.... Лучше бы трудовые книжки отменили, которые товарищ Сталин придумал