До апреля 2026 года увеличат годовую норму сверхурочных работ

Чтобы преодолеть дефицит кадров, власти с 120 часов до 240 увеличат возможное время сверхурочной работы в год.

К 2030 году среднее время трудоустройства через центры занятости населения должно сократиться на 25%. Об этом сказано в Национальной модели целевых условий ведения бизнеса. Основные положения есть в распоряжении правительства от 29 ноября 2025 года № 3523-р.

Уровень трудоустройства выпускников, которые завершили обучение по образовательным программам среднего профобразования, должно достичь 81,3%. Примерно такого же показателя — 81,4% — власти ждут от уровня трудоустройства выпускников вузов.

Дефицит кадров собираются сокращать за счет увеличения занятости относительно значения базового года. К 2030 году целевое значение этого показателя должно быть 103,4%.

Чтобы выполнить план, ведомства пересмотрят трудовые отношения. Они станут более гибкими. В том числе увеличат годовую норму сверхурочных работ — до 240 часов уже к апрелю 2026 года. Сейчас это 120 часов в год.

К марту 2027 года сократится список профессий, недоступных для женщин. Это затронет ряд должностей в сфере транспорта и обрабатывающей промышленности, которые пока что входят в перечень работ с вредными и (или) опасными условиями труда.

Кроме того, государство предоставит возможность получить дополнительные навыки и компетенции для трудоустройства и сохранения занятости. Особенно это касается людей в возрасте 50 лет и старше.

