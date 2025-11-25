Ограничения по сверхурочной работе за дополнительную плату могут снять

Правительство хочет привлечь в экономику тех, кто неактивно участвует в рынке труда и поменять модель привлечения мигрантов.

Кабмин пересобирает модель привлечения иностранной рабочей силы для работы в России, сообщил первый замглавы Минэкономразвития Максим Колесников.

Он рассказал, что власти хотят повысить гибкость рынка труда и эффективнее вовлекать в экономику те категории населения, которые менее активно участвуют в рынке труда. Для этого используют программы Минтруда по ускоренному переобучению, стимулированию найма, мобильности при смене работы.

Также кабмин определяется, где нужно стимулировать внутреннюю трудовую мобильность, а где требуется привлечение иностранной рабочей силы.

«Сейчас Правительство "пересобирает" модель привлечения иностранных работников. Это и создание системы контроля, и перестройка квотного механизма под конкретные проекты», — заявил Колесников.

Он добавил, что для этого регионам нужно выстроить систему работы с мигрантами с учетом запросов бизнеса.

Также собираются стимулировать удаленную занятость, прежде всего за счет регулирования платформенной экономики.

Кроме того, Минэкономики вместе с Минтруда готовят поправки, чтобы снять ограничения по возможности сверхурочной работы за дополнительную плату, добавил Колесников.