IT-компании будут переводить вузам 3% от сэкономленных налогов. И это еще не все
Чтобы сохранить аккредитацию, в 2026 году крупные IT-компании будут должны заключать с вузами соглашение и отчислять им 3% от сэкономленных на налоговых льготах средств.
Власти ожидают, что бизнес будет не только финансировать обучение, но и участвовать в разработке программ: направлять своих специалистов в качестве преподавателей, готовить учебные планы и предоставлять места для стажировки студентов. Это будет обязательным пунктом соглашения с вузами.
«Чтобы приблизить ИТ-образование к реальным потребностям отрасли, мы нормативно закрепляем связку “вузы – ИТ-компании„», — сказал руководитель аппарата правительства Дмитрий Григоренко.
Новые нормы вступят в силу с 2026 года, они распространятся на IT-компании, которые имеют:
аккредитацию;
не менее 100 сотрудников;
выручку от 1 млрд рублей в год;
государственную поддержку (например, применяют пониженный тариф страховых взносов и пониженную ставку по налогу на прибыль).
До конца 2025 года компаниям, которые соответствуют критериям, рекомендуют определить формат сотрудничества с университетами, а до 1 июня 2026 года заключить соглашение как минимум с одним вузом. Сделать это надо до подачи заявления на подтверждение аккредитации.
Комментарии1
))