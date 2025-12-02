Каждый может проверить, не значится ли он в базах ФНС номинальным директором: инструкция 2025

Мошенники, чтобы избавиться от компании с долгами, оформляют фиктивных директоров на основании их персональных данных. Участвует ли человек в юрлице, можно проверить через сервис ФНС.

Номинальный директор юридического лица — это человек, который формально числится директором компании, но фактические ею не управляет. Обычно номинальные директоры нужны мошенникам, чтобы «слить» организацию с долгами.

Злоумышленники обещают физлицам легкий заработок и «юридическую чистоту» действий, однако это не так. Номинальный директор несет реальную ответственность за деятельность компании. Об этом сказано на сайте ФНС.

Чтобы проверить, не числится ли человек номинальным директором нужно:

На сайте ФНС перейти в раздел «Сервисы» — «Прозрачный бизнес». В поиске ввести ИНН, выбрать раздел «Участие в юридическом лице» и запустить поиск.

Если на человека не зарегистрировано ни одной фирмы, то появится результат — «Сведений не найдено».