Каждый может проверить, не значится ли он в базах ФНС номинальным директором: инструкция 2025
Номинальный директор юридического лица — это человек, который формально числится директором компании, но фактические ею не управляет. Обычно номинальные директоры нужны мошенникам, чтобы «слить» организацию с долгами.
Злоумышленники обещают физлицам легкий заработок и «юридическую чистоту» действий, однако это не так. Номинальный директор несет реальную ответственность за деятельность компании. Об этом сказано на сайте ФНС.
Чтобы проверить, не числится ли человек номинальным директором нужно:
На сайте ФНС перейти в раздел «Сервисы» — «Прозрачный бизнес».
В поиске ввести ИНН, выбрать раздел «Участие в юридическом лице» и запустить поиск.
Если на человека не зарегистрировано ни одной фирмы, то появится результат — «Сведений не найдено».
