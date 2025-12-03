❗ Норма 2026 о страховых взносах с зарплаты руководителей не применяется для НКО

С 2026 года нужно платить страховые взносы за руководителя с суммы не меньше МРОТ. Но эта норма распространяется не на все организации.

Руководитель УФНС по Омской области Ольга Шмакова рассказала о налоговых изменениях с 2026 года.

Она напомнила, что со следующего года впервые вводится минимальная база для исчисления страховых взносов для руководителей коммерческих организаций. Независимо от размера зарплаты придется платить взносы с суммы не менее МРОТ.

Если компания не рассчитает взносы, при проверке их доначислят налоговики.

Эта норма не применяется для некоммерческих организаций, уточнила Шмакова.

Ранее мы писали, что с зарплаты руководителя меньше МРОТ с 2026 года нужно платить взносы, а платить саму зарплату не обязательно.